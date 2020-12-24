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Москва

Пока вы в маске: Матвиенко захотела привиться от коронавируса 

Елена Прошина 1 час назад

В Петербурге открыли стационар-трансформер для больных COVID-19

Первый стационар-трансформер на базе госпиталя для ветеранов войн, который сможет принимать пациентов с COVID-19, открыли в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

"Он будет предназначен первоначально для больных коронавирусом, это 403 койки. Для нас это очень важно. И уже в понедельник начнут принимать больных. Сегодня сюда заезжает медицинский персонал, штатное расписание утверждено. Стационар построен по современным технологиям, что позволило сдать его в эксплуатацию в такие короткие сроки", — сказал журналистам после открытия нового корпуса губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Мясников назвал фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома

кадр из передачи "Доктор Мясников"
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные ошибки при лечении COVID-19 дома. По его словам, их "море". Об этом сообщает "Царьград".

"И они не только от незнания, потому что сейчас мы многое знаем, а ошибки продолжаем делать", — заявил врач.

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Матвиенко захотела привиться от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже решила привиться от коронавируса и сделает это, как только «ей позволит график». Об этом председатель палаты регионов сообщила на итоговой пресс-конференции 24 декабря.
Также она рассказала, что многие сенаторы и члены аппарата Совфеда уже сделали прививку и чувствуют себя хорошо.
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В каких странах обнаружены новые мутации коронавируса

В двух странах обнаружили новые штаммы коронавируса. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявили еще одну мутацию SARS-CoV-2.
Как сообщает Reuters, ее нашли у двух пациентов. Мэттью Хэнкок предположил, что штамм произошел из Южно-Африканской Республики, так как оба больных контактировали с инфицированным оттуда.
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В Москве ещё 5508 человек справились с коронавирусом

За последние сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 5508 человек. Об этом 24 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

"Ещё 5508 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации.

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Общество , Видео , Валентина Матвиенко , Александр Беглов , Александр Мясников , Совет Федерации , РИА Новости
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