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Москва

Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» свечей 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» свечей
Фото: РИА Новости
Столичные храмы могут закупать свечи сторонних производств, если такую продукцию не делает церковная фабрика "Софрино", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ.
"Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье, изготавливает продукцию художественного и ювелирного искусства, иконы, облачения, богослужебную утварь, в том числе свечи. Храмы закупают свечи централизовано и продают в розницу прихожанам с наценкой. Свечи, как говорят священники, одна из статей дохода храмов. При этом самые дешевые, простые свечи, как правило, доступны в храмах всем: их можно взять за любое пожертвование или бесплатно.

"Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей", — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к духовенству Московской епархии.

Он напомнил, что "Софрино" — один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви Московского патриархата, и "отказ от поддержки Софрино — это отказ от поддержки многих важных программ, которые централизовано осуществляет сегодня Московская патриархия".

"Правда, не вся номенклатура свечей, которая продается в приходах, покрывается производством "Софрино" — в таком случае, конечно, если какие-то особые свечи вы хотите реализовывать через приходы — это возможно, если "Софрино" не производит таких свечей. Но если оно производит, ваш долг — приобретать свечи "Софрино", — подчеркнул патриарх Кирилл.

По словам патриарха, он изучил, почему храмы отказываются от приобретения этой продукции, и заявил, что "сейчас ведется большая работа по повышению качества продукции "Софрино" вообще, и свечей в частности". Также он призвал направлять все нарекания генеральному директору фабрики митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию.

"И я был бы готов сам участвовать в рассмотрении таких проблем, потому что считаю, что поддержка "Софрино" — это большое общее дело", — заключил патриарх Кирилл.

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Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ , Москва , Московская область , Софрино
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