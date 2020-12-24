Патриарх Кирилл призвал отказаться от покупки «левых» свечей 

Столичные храмы могут закупать свечи сторонних производств, если такую продукцию не делает церковная фабрика "Софрино", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы , трансляция которого велась на официальном YouTube-канале РПЦ

"Софрино" является основным производителем предметов церковного обихода. Церковное предприятие, находящееся в Подмосковье , изготавливает продукцию художественного и ювелирного искусства, иконы, облачения, богослужебную утварь, в том числе свечи. Храмы закупают свечи централизовано и продают в розницу прихожанам с наценкой. Свечи, как говорят священники, одна из статей дохода храмов. При этом самые дешевые, простые свечи, как правило, доступны в храмах всем: их можно взять за любое пожертвование или бесплатно.

"Я призываю вас, братья, отказаться от приобретения "левых" свечей", — сказал патриарх Кирилл, обращаясь к духовенству Московской епархии.

Он напомнил, что "Софрино" — один из важных источников пополнения бюджета Русской православной церкви Московского патриархата, и "отказ от поддержки Софрино — это отказ от поддержки многих важных программ, которые централизовано осуществляет сегодня Московская патриархия".

"Правда, не вся номенклатура свечей, которая продается в приходах, покрывается производством "Софрино" — в таком случае, конечно, если какие-то особые свечи вы хотите реализовывать через приходы — это возможно, если "Софрино" не производит таких свечей. Но если оно производит, ваш долг — приобретать свечи "Софрино", — подчеркнул патриарх Кирилл.

По словам патриарха, он изучил, почему храмы отказываются от приобретения этой продукции, и заявил, что "сейчас ведется большая работа по повышению качества продукции "Софрино" вообще, и свечей в частности". Также он призвал направлять все нарекания генеральному директору фабрики митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию.