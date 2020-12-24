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Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 41 минуту назад
Гинцбург поддержал идею создания паспортов вакцинации от COVID-19
Фото: РИА Новости
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург поддерживает идею создания паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что данные федерального информационного ресурса о привитых от COVID-19 могут использовать для создания электронных паспортов вакцинации.

"Конечно, надо делать… Давно пора было, как только вакцинация началась", — сказал Гинцбург РИА Новости.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Гинцбург , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , РИА Новости
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