В Ялте начался монтаж мобильного госпиталя Минобороны 

— Мобильный госпиталь в Ялте рассчитан на 100 коек и будет представлять собой модуль на базе каркасных сооружений, — пояснили в пресс-центре. — Он предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Для лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами и аппаратами УЗИ.