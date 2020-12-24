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В Ялте начался монтаж мобильного госпиталя Минобороны 

Российская Газета 1 час назад
В Ялте начался монтаж мобильного госпиталя Минобороны
Фото: Пресс-центр министерства обороны РФ
В Ялте медицинский отряд спецназначения Черноморского флота завершил марш-бросок из Севастополя в Ялту и начал развертывать мобильный госпиталь на территории санатория "Крым" в Партените.
Как сообщил пресс-центр Минобороны РФ, на Южный берег Крыма прибыла колонна из 25 единиц специальной военной техники и 100 военнослужащих, которые уже приступили к установке и монтажу специального оборудования.

— Мобильный госпиталь в Ялте рассчитан на 100 коек и будет представлять собой модуль на базе каркасных сооружений, — пояснили в пресс-центре. — Он предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусом. Для лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами и аппаратами УЗИ.

Госпитали в общей сложности на 200 коек в Ялте и Симферополе разворачиваются по поручению министра обороны Сергея Шойгу и президента РФ Владимира Путина. Для оснащения медучреждений всем необходимым в Симферополь из Ростова-на-Дону прилетели утром четыре борта Ил-76 со специалистами медицинского отряда Минобороны и медтехникой.
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Комментарии
Общество , Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , Республика Крым , Севастополь , Ялта
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