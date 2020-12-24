Власти Дагестана объявили 31 декабря выходным днем 

"Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан сообщил, что 31 декабря 2020 года объявляется нерабочим днем", — говорится в сообщении.