Россияне отказались соблюдать новые правила курения

Пользователи соцсетей прокомментировали новые ограничения для курильщиков, которые вступят в силу в 2021 году, сообщает издание Ura.ru. Многие заранее отказались соблюдать правила.

Как сообщал «Рамблер», с 1 января 2021 года нельзя будет курить в медицинских учреждениях, точках торговли, на базах и в складских помещениях. Можно будет дымить только в специально отведенных для этого местах: они должны быть оборудованы табличками, правилами пожарной безопасности и информационными листовками о вреде курения.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на грядущие нововведения. Так, некоторые заявили, что соблюдать новые правила не намерены, а своих курящих сотрудников ограничивать не собираются.

«У меня например личные склады и магазины хочу курю не хочу не курю! Ложил я на ваш закон», — написал пользователь Роман Комаров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Нужно еще организовать эти места для курения а не голословно запрещать», — поддержала Ксения Привальцева.

«Если все бросят курить, то целая отрасль по миру пойдет..», — задумался о глобальных последствиях пользователь под ником O4ENb_3OL.

Впрочем, людей, поддержавших ограничения оказалось больше. Многие из них даже посетовали, что требования не такие жесткие, как хотелось бы. Так, пользователи предложили поднять стоимость сигарет в 10 раз, чтобы пачка стоила не менее 500 рублей.