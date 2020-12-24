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Москва

В Крыму ответили на украинскую угрозу «устроить Перл-Харбор» 

Елена Прошина 16 минут назад
Политолог заявил о готовности России к защите Крыма
Фото: ТАСС
Крымский политолог Владислав Ганжара заявил, что Россия подготовлена к защите полуострова и у Киева не получится устроить теракты в Крыму. Об этом сообщает Nation News.
Как писал «Рамблер», ранее украинский политолог Зиновий Свереда призвал власти Украины разработать «стратегию военного освобождения Крыма». Он предложил взорвать Крымский мост и «сделать им новый Перл-Харбор с флотом».
Комментируя его слова, Ганжара отметил, что в 2015 году украинские радикалы подорвали линии электропередач на полуострове, но России удалось с этим справиться.

«Если бы не президент России Владимир Путин, то ситуация была бы достаточной тяжелой. Водная блокада, которая также осуществлена Украиной и имеет ощутимые последствия, не получила ни одной международной оценки», — добавил он.

По мнению политолога, российские спецслужбы способны предотвратить любые теракты в Крыму.

«Украина пытается создать много проблем крымчанам, но в с исторической перспективе у нее ничего не получится», — заключил Ганжара.

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Комментарии
Общество , Владислав Ганжара , Зиновий Свереда , Владимир Путин
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