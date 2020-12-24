Политолог заявил о готовности России к защите Крыма

Крымский политолог Владислав Ганжара заявил, что Россия подготовлена к защите полуострова и у Киева не получится устроить теракты в Крыму. Об этом сообщает Nation News.
Как писал «Рамблер», ранее украинский политолог Зиновий Свереда призвал власти Украины разработать «стратегию военного освобождения Крыма». Он предложил взорвать Крымский мост и «сделать им новый Перл-Харбор с флотом».
Комментируя его слова, Ганжара отметил, что в 2015 году украинские радикалы подорвали линии электропередач на полуострове, но России удалось с этим справиться.
«Если бы не президент России Владимир Путин, то ситуация была бы достаточной тяжелой. Водная блокада, которая также осуществлена Украиной и имеет ощутимые последствия, не получила ни одной международной оценки», — добавил он.
По мнению политолога, российские спецслужбы способны предотвратить любые теракты в Крыму.
«Украина пытается создать много проблем крымчанам, но в с исторической перспективе у нее ничего не получится», — заключил Ганжара.