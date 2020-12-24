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Москалькова призвала легализовать кризисные центры для женщин 

ТАСС 1 час назад
Москалькова призвала легализовать кризисные центры для женщин
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым легализовать в РФ кризисные центры для женщин и выделять им госфинансирование.

"Сегодня нужно легализовать кризисные центры для женщин. Сейчас такие центры существуют за счет волонтеров. Но у государства должно быть право содержать кризисные центры и выделять им финансирование", — говорится в тематическом докладе омбудсмена "Соблюдение и защита трудовых прав граждан в РФ", который есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что омбудсмен считает необходимым рассмотреть предложение о включении в трудовой стаж периода, когда женщина занимается воспитанием детей, и предоставить женщинам возможность работать удаленно, если это связано с семейными обстоятельствами.
Ранее Москалькова предлагала засчитывать в общий трудовой стаж женщин те годы, когда они не работали, воспитывая детей. Омбудсмен отмечала, что в стаж могут войти годы воспитания детей до 14 или даже 18 лет.
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Общество , Татьяна Москалькова , ИТАР-ТАСС
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