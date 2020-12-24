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Москва

Глава МЧС предупредил о грядущих катастрофах 

Мария Иванова 18 минут назад
Глава МЧС заявил о несоответствии промышленных коммуникаций изменившемуся климату
Фото: Рамблер
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что промышленные коммуникации в стране не соответствуют изменившемуся климату и не готовы к опасным природным явлениям. Об этом сообщает ТАСС.
Зиничев отметил, что в последние несколько лет в России становится все больше смерчей, все чаще идут ливни и выпадает град. Кроме того, изменился характер весеннего половодья в некоторых регионах, природные пожары теперь случаются гораздо чаще, чем раньше.

«Конечно же, на это оказывает влияние и изменение климата», — подчеркнул глава МЧС.

По его словам, промышленные коммуникации и объекты экономики, построенные десятилетия назад, не отвечают новым климатическим условиям. Особенно это касается Арктики, где строительство велось с учетом особых норм и правил, адаптированных под прежний климат.
Зиничев подчеркнул, что российские власти пытаются прогнозировать чрезвычайные ситуации, для этого специалисты проверяют увлажненность почвы, глубину снежного покрова, толщину льда на водоемах и температурный режим.
Как писал «Рамблер», ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температуры в России растут в 2,5 раза быстрее среднемировой скорости глобального потепления.
По словам Вильфанда, связано это с пространственными и временными особенностями: Россия находится в умеренных и высоких широтах и является континентальной.
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Комментарии
Общество , Евгений Зиничев , МЧС
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