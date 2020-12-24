В Крыму отремонтируют причалы и построят яхтенные марины 

К середине 2021 года крымские власти планируют получить технико-экономическое обоснование проекта строительства и восстановления в республике яхтенных марин и портопунктов. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции сообщил глава РК Сергей Аксенов

Он напомнил, что морской туризм был весьма привлекательным для посещающих Крым туристов в поздние годы Советского Союза.

— Еще в 1989-1990 годах морским транспортом для прогулок вокруг Крыма пользовались около двух с половиной миллионов человек, — уточнил глава региона. — Сейчас это 50-70 тысяч человек в год, причем, часть перевозок — в тени.

По словам Аксенова, перед властями Крыма стоит задача не только построить и восстановить портопункты и яхтенные марины, но и обновить морской транспорт, большая часть которого была произведена еще в советское время.

— Мы ведем переговоры с крупными игроками рынка, — рассказал он. — Последние у меня были вместе с владельцем одного из пансионатов Алушты. У него уже есть отработанные модели морского транспорта на электроходу. Мы готовим предложение для Госсовета при президенте о развитии электротранспорта в Крыму, в том числе и водного. Можно частично наладить его производство и в Санкт-Петербурге, и в Крыму.

Аксенов также отметил, что сейчас в Крыму ремонта требуют 290 причалов и малых пристаней. Власти республики выверят позицию по каждому из портопунктов с органами местного самоуправления, чтобы в дальнейшем определить очередность проведения ремонтных работ.