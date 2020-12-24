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Разлив дизтоплива в Норильске стал самым масштабным на планете 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным на планете за все времена, заявил журналистам первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне", — сказал он.

Чуприян отметил, что катастрофа в Норильске привела ведомство к пониманию, что нужна техника, которая не только может "качать солёную и загрязнённую воду, но и нефтепродукты".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края.
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Общество , Видео , Александр Чуприян , МЧС , Норникель , Красноярский Край , Норильск
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