Разлив дизельного топлива в Норильске стал самым масштабным на планете за все времена, заявил журналистам первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян

"В истории человечества такого количества топлива жидкого дизельного никогда не вытекало. Мы его ловили уже в арктической зоне", — сказал он.

Чуприян отметил, что катастрофа в Норильске привела ведомство к пониманию, что нужна техника, которая не только может "качать солёную и загрязнённую воду, но и нефтепродукты".