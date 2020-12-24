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В Петербурге открыли первый стационар-трансформер для больных COVID-19 

РИА Новости 46 минут назад
В Петербурге открыли стационар-трансформер для больных COVID-19
Фото: РИА Новости
Первый стационар-трансформер на базе госпиталя для ветеранов войн, который сможет принимать пациентов с COVID-19, открыли в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

"Он будет предназначен первоначально для больных коронавирусом, это 403 койки. Для нас это очень важно. И уже в понедельник начнут принимать больных. Сегодня сюда заезжает медицинский персонал, штатное расписание утверждено. Стационар построен по современным технологиям, что позволило сдать его в эксплуатацию в такие короткие сроки", — сказал журналистам после открытия нового корпуса губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор отметил, что госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием и после пандемии будет готов оказывать любую медицинскую помощь.

"Мы продолжаем работу над стационарами-трансформерами, они на сегодняшний день востребованы… Будущее за такими стационарами, которые можно перепрофилировать за короткое время… Когда пройдет пандемия, этот стационар вернётся в свою обычную работу, будет проводить плановый прием. Также это будет большой подарок для наших ветеранов. Здесь хорошие условия, где будет комфортно находиться нашим ветеранам", — заявил Беглов.

Здание нового корпуса госпиталя построено в рекордные сроки: первый камень в основание был заложен 9 июля этого года. Новая технология, которая была применена при строительстве, позволила изготовить заранее, а затем смонтировать на месте все элементы нового пятиэтажного корпуса. Общая площадь здания составляет около 19 тысяч квадратных метров. Этот госпиталь-трансформер может переформатироваться в любое отделение, в том числе инфекционное, так как будет оборудован санитарными шлюзами и пропускниками.
После завершения пандемии на территории многофункционального лечебного корпуса будут работать пять лечебных отделений (эндокринология, кардиология, терапия, хирургия, сердечно-сосудистая хирургия), приемное отделение, операционный блок и отделение анестезиологии и реанимации на 19 коек. При обычном использовании в новом корпусе госпиталя смогут принять 302 пациентов.
Ранее сообщалось, что в Петербурге в среднем за сутки свободный коечный фонд для пациентов с СOVID-19 составляет около 3,5-4%. До конца года город планирует дополнительно развернуть около 2 тысяч коек для больных СOVID-19. Власти Петербурга также попросили дополнительно перепрофилировать 900 коек в федеральных стационарах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , РИА Новости , Санкт-Петербург
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