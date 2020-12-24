Власти Москвы установили сроки зимних каникул

Дату начала и завершения новогодних каникул в школах Москвы каждое учреждение принимает индивидуально. График составляется при участии совета школы, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Департамент образования и науки Москвы определяет лишь рекомендуемые сроки каникул, а дату их начала и окончания каждая школа определяет самостоятельно при участии управляющего совета школы. При этом школы несут ответственность за качество образования и должны в полном объеме обеспечивать реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в образовательных организациях, работающих по традиционному и по модульному режиму обучения, зимние каникулы могут начинаться не ранее 31 декабря 2020 года.

"А заканчиваться каникулы зимние могут не позднее 10 января 2021 года", — рассказал собеседник агентства.

Собянин ранее ввел в Москве ряд ограничений, многие из которых будут действовать до 15 января. Среди них — перевод студентов на дистанционное обучение и блокировка их льготных транспортных карт, приостановка работы детских развлекательных центров, детских комнат в ресторанах и торговых центрах. Кроме того, с 23:00 до 06:00 должны быть закрыты кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям с очным присутствием граждан рекомендована система QR-кодов, а работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.