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Москва

Сроки зимних каникул в школах Москвы определят индивидуально в каждом учреждении 

ТАСС 2 часа назад
Власти Москвы установили сроки зимних каникул
Фото: РИА Новости
Дату начала и завершения новогодних каникул в школах Москвы каждое учреждение принимает индивидуально. График составляется при участии совета школы, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Департамент образования и науки Москвы определяет лишь рекомендуемые сроки каникул, а дату их начала и окончания каждая школа определяет самостоятельно при участии управляющего совета школы. При этом школы несут ответственность за качество образования и должны в полном объеме обеспечивать реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в образовательных организациях, работающих по традиционному и по модульному режиму обучения, зимние каникулы могут начинаться не ранее 31 декабря 2020 года.

"А заканчиваться каникулы зимние могут не позднее 10 января 2021 года", — рассказал собеседник агентства.

Собянин ранее ввел в Москве ряд ограничений, многие из которых будут действовать до 15 января. Среди них — перевод студентов на дистанционное обучение и блокировка их льготных транспортных карт, приостановка работы детских развлекательных центров, детских комнат в ресторанах и торговых центрах. Кроме того, с 23:00 до 06:00 должны быть закрыты кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям с очным присутствием граждан рекомендована система QR-кодов, а работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.
Также запрещены мероприятия со зрителями, включая выставки, кроме официальных, проводимых по решению органов исполнительной власти. В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей — не более 25% вместимости зала, а спортивные мероприятия могут проходить со зрителями, если это согласовано с Роспотребнадзором. Школьники 6-11-х классов с 19 октября переведены до конца полугодия на дистанционное обучение, а для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим.
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Общество , Новости Москвы , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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