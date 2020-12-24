В России выявили 29 935 новых случаев коронавируса 

России за последние сутки выявили 29 935 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 4 512 (15,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 2 963 688 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской области, Карачаево-Черкесии, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях. За последние сутки подтверждено 635 летальных случаев, за весь период по стране от коронавируса умерли 53 096 человек. За прошедшие сутки были выписаны 26 890 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 370 857 человек.