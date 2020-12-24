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В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон 

ИА Regnum 1 час назад
В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон
Фото: РИА Новости
В Московской области перестала работать последняя свалка — полигон твёрдых бытовых отходов «Лесная» в Серпуховском городском округе, сообщает 24 декабря телеканал «360».
Днём ранее также закрыли мусорный полигон «Озёры». Таким образом, на территории Московской области не осталось легальных городских свалок.
Для переработки мусора в регионе возводится инфраструктура по переработке отходов, действуют мусоросжигательные заводы.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал закрыть все свалки в регионе до конца 2020 года.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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