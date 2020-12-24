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Пока вы спали: бизнес продлит антиковидные ограничения на несколько лет 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы спали: бизнес готовится к продлению ограничений из-за COVID-19
Фото: ТАСС
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Российский бизнес готов к продлению ограничений из-за COVID-19

Российский бизнес готовится к продлению противоэпидемических мер, введенных из-за коронавируса, в том числе к сохранению масочного режима и удаленной работы. Об этом свидетельствует исследование PwC и аналитического центра НАФИ, пишут «Известия».
В опросе участвовали руководители российских компаний малого (с оборотом 121–800 млн рублей), среднего (0,8–2 млрд) и крупного (от 2 млрд и выше) бизнеса.
75% респондентов заявили о том, что готовятся к продлению масочного режима на 1–2 года и заложили в бюджет траты на обеспечение персонала масками и перчатками. При этом примерно треть опрошенных ориентируется на сохранение удаленки на этот срок и на вакцинацию персонала.
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Трамп заблокировал санкции против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет, предусматривающий в том числе и санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Президент назвал проект «подарком Китаю и России», подчеркнув, что он «противоречит усилиям администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах национальной безопасности и зарубежной политики».
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В России выросло число нарушений ПДД 

В 2020 года водители совершили 157,6 млн нарушений ПДД, что на 21,4 млн больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом со ссылкой на МВД России пишет газета «Известия».
По данным ведомства, почти 90% нарушителей были выявлены с помощью камер фото— и видеофиксации (137,4 миллиона).
Опрошенные изданием эксперты отметили рост количества штрафов и связали его с увеличением числа камер на дорогах. При этом, по их словам, владельцы камер имеют с них хороший доход, что превращает штрафы в коммерческий проект, а не в профилактику нарушений.

Оценена вероятность появления «британского» штамма коронавируса в России

Нельзя исключать появление в России нового более заразного штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Об этом РИА Новости заявил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
По словам ученого, мутаций, аналогичных британским, в России пока не выявлено.

«В Британии просчитано в сто раз больше последовательностей генома этого вируса, чем в России в открытых данных. В принципе (наличия такого вируса повышенной заразности, как в Британии) исключить нельзя», — пояснил он.

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Российские топ-менеджеры не выдержали удаленки

Руководители российских компаний стали чаще увольняться из-за возросшей нагрузки в связи с переходом на удаленную работу. Об этом говорится в исследовании «Ростелеком-Солар», данные которого приводит РБК.
Согласно исследованию, с марта по ноябрь 2020 года почти в 20% российских компаний выросло число увольнений среди топ-менеджеров и среднего руководящего состава. Причинами увольнения стали: увеличение продолжительности рабочего дня, перегрузки из-за двукратного роста количества онлайн-совещаний и работа в выходные.
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Общество , Дональд Трамп , МВД , газета "Известия" , РИА Новости
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