Пока вы спали: бизнес готовится к продлению ограничений из-за COVID-19

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Российский бизнес готовится к продлению противоэпидемических мер, введенных из-за коронавируса, в том числе к сохранению масочного режима и удаленной работы. Об этом свидетельствует исследование PwC и аналитического центра НАФИ, пишут «Известия».

В опросе участвовали руководители российских компаний малого (с оборотом 121–800 млн рублей), среднего (0,8–2 млрд) и крупного (от 2 млрд и выше) бизнеса.

75% респондентов заявили о том, что готовятся к продлению масочного режима на 1–2 года и заложили в бюджет траты на обеспечение персонала масками и перчатками. При этом примерно треть опрошенных ориентируется на сохранение удаленки на этот срок и на вакцинацию персонала.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет, предусматривающий в том числе и санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Президент назвал проект «подарком Китаю и России», подчеркнув, что он «противоречит усилиям администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах национальной безопасности и зарубежной политики».

В 2020 года водители совершили 157,6 млн нарушений ПДД, что на 21,4 млн больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом со ссылкой на МВД России пишет газета «Известия».

По данным ведомства, почти 90% нарушителей были выявлены с помощью камер фото— и видеофиксации (137,4 миллиона).

Опрошенные изданием эксперты отметили рост количества штрафов и связали его с увеличением числа камер на дорогах. При этом, по их словам, владельцы камер имеют с них хороший доход, что превращает штрафы в коммерческий проект, а не в профилактику нарушений.

Нельзя исключать появление в России нового более заразного штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Об этом РИА Новости заявил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

По словам ученого, мутаций, аналогичных британским, в России пока не выявлено.

«В Британии просчитано в сто раз больше последовательностей генома этого вируса, чем в России в открытых данных. В принципе (наличия такого вируса повышенной заразности, как в Британии) исключить нельзя», — пояснил он.

Руководители российских компаний стали чаще увольняться из-за возросшей нагрузки в связи с переходом на удаленную работу. Об этом говорится в исследовании «Ростелеком-Солар», данные которого приводит РБК.

Согласно исследованию, с марта по ноябрь 2020 года почти в 20% российских компаний выросло число увольнений среди топ-менеджеров и среднего руководящего состава. Причинами увольнения стали: увеличение продолжительности рабочего дня, перегрузки из-за двукратного роста количества онлайн-совещаний и работа в выходные.