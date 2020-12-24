Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Топ-менеджеры начали увольняться из компаний из-за растущей нагрузки 

News.ru 1 час назад
Топ-менеджеры начали увольняться из компаний из-за растущей нагрузки
Фото: РИА Новости
Во время удалённой работы практически каждая пятая российская компания столкнулась с увольнениями топ-менеджеров из-за возросшей нагрузки. Больше всего пострадал малый и средний бизнес.
С марта по ноябрь 2020 года почти в 20% российских компаний выросло число увольнений среди топ-менеджеров и среднего руководящего состава, — сообщает РБК.
В России было проведено исследование, в котором участвовали более 110 компаний из 15 сфер. Выяснилось, что основной причиной увольнений среди руководителей стал напряжённый рабочий график. 63% опрошенных заявили об увеличении продолжительности рабочего дня, 50% — о перегрузках из-за двукратного роста количества онлайн-совещаний, а 46% — о работе в выходные дни.
Лидером по росту переработок на удалёнке стала производственная отрасль (30%), на втором месте — сфера образования (16%), на третьем — финансовые организации (10%). Наиболее приспособленными к работе в онлайн-формате оказались руководители отрасли ИТ и телекоммуникаций.
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. Документ регламентирует рабочее время и отдых работников, типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.
Первое чтение этого законопроекта состоялось в Госдуме 21 июля, парламентарии тогда приняли 16 поправок: об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удалённо, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также был ограничен максимальный срок временного перевода на удалёнку — до шести месяцев. Особо оговорено, что перевод на удалённую работу не может являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объёма работы.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
News.ru: последние новости
Преимущества живой ёлки перед пластиковой назвали в ФРГ Преимущества живой ёлки перед пластиковой назвали в ФРГ Россиянин после корпоратива повторил сюжет «Иронии судьбы» Россиянин после корпоратива повторил сюжет «Иронии судьбы» Мальчика грозят забрать из семьи после его жалобы Путину Мальчика грозят забрать из семьи после его жалобы Путину
Комментарии
Общество , Владимир Путин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
01:27
Опубликовано видео «кровавой» реки в Карелии
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
01:04
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
Армия
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
01:04
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
Армия
Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео
00:47
Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео
Происшествия
Транспортный коллапс в Британии попал на видео
01:46
Транспортный коллапс в Британии попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение