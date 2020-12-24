«Дочка» «Роскосмоса» выпустила комикс о женщине-космонавте 

Новинку можно приобрести за 950 рублей на русском или английском языках.

3/6 Новинку можно приобрести за 950 рублей на русском или английском языках.

«Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с её фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе», - говорится в описании к комиксу на сайте.

2/6 «Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с её фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе», - говорится в описании к комиксу на сайте.

«Дочка» «Роскосмоса» выпустила комикс про женщину-космонавта. Об этом сообщает РИА Новости. Его можно купить на сайте «Главкосмоса» в разделе с космическими сувенирами.

1/6 «Дочка» «Роскосмоса» выпустила комикс про женщину-космонавта. Об этом сообщает РИА Новости. Его можно купить на сайте «Главкосмоса» в разделе с космическими сувенирами.

Новинку о приключениях «сильной и независимой женщины» можно прочитать на английском и русском языках.

«Дочка» «Роскосмоса» выпустила комикс про женщину-космонавта. Об этом сообщает РИА Новости. Его можно купить на сайте «Главкосмоса» в разделе с космическими сувенирами.

«Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с её фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе», — говорится в описании к комиксу на сайте.

Новинку можно приобрести за 950 рублей на русском или английском языках. На обложке комикса над названием Let's go to space изображен логотип компании «Главкосмос». На оборотной стороне указано, что комикс выпущен тиражом в тысячу экземпляров.