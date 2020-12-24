Видео коллекции артефактов «чёрных копателей» 

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«Среди артефактов есть монеты-чешуйки XV века, периода Ивана III новгородской чеканки. В нашем собрании таких монет нет», — отметила Екатерина Антипова, главный хранитель музея-заповедника «Коломенский Кремль».

Уникальные находки были найдены "копателями" еще летом в окрестностях Коломны, Егорьевска и Бронниц.

Всего музей Коломны получил более 400 артефактов XIV–XIX веков. По словам сотрудников музея, если бы артефакты обнаружили археологи-специалисты, определить историческую ценность предметов было бы легче.