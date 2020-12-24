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Ждавшие 2 года хозяина животные попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Дзержинске Нижегородской области в преддверии Нового года произошло маленькое, но самое настоящее доброе чудо: осиротевшие кошка и собака, два года вместе преданно ждавшие под знакомой дверью, обрели новый дом. Видео с этими животными сняла местная жительница по имени Елена. Оказалось, Муся и Кузя ночуют на этом самом коврике уже два года, ежедневно возвращаясь к квартире, в которой когда-то жили. О том, что случилось с их хозяевами, мнения расходятся — одни говорят, что хозяева животных умерли, другие — что просто уехали, бросив питомцев.
Общество , Видео
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