Венедиктов поспорил с Альбац о работе ее отца на советскую разведку 

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов Евгения Альбац , которая ведет на этой радиостанции авторскую программу «Полный Альбац», поспорили о работе ее отца на советскую разведку и структуре разведывательных служб СССР.

Спор начался с сообщения Венедиктова в Twitter : «Сегодня гуляю столетие СВР». Альбац спросила, не испытывает ли он «брезгливости», на что Венедиктов напомнил о работе ее отца: « ГРУ РККА, если я правильно помню». Альбац заявила, что ее отец «работал в НИИ-10, строил ядерный щит Родины, а не людей травил и калечил».

«В разведке твой отец работал, в/ч 1080. Не брезгуешь, надеюсь?» — заявил Венедиктов, но Альбац возразила, что ее отец делал это «в войну» и «на оккупированной немцами территории». Однако Венедиктов заявил, что «разведка есть разведка» — «и в мирное время, и в войну, и в холодную войну, и в гибридную войну».

«Нет, это не так. Политическая разведка ПГУ КГБ СССР следила за первыми лицами государства, включая Горбачева. А Марк Альбац, он же Григорий Басилия, собирал информацию о передвижении немецких и румынских войск. А были те, кто стрелял в своих и расстреливал своих. Это был СМЕРШ», — заявила Альбац.

После этого они принялись спорить о структуре и деятельности разведывательных служб СССР, обвиняя друг друга в незнании «матчасти». Венедиктов высмеял Альбац за то, что в споре она ссылалась на собственную книгу. В результате Альбац заявила, что Венедиктов «забалтывает тему», но тот ответил: «Тема проста. Нельзя придумывать факты в подкрепление своих умозаключений. Даже если они тебе политически выгодны».