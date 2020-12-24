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Ученые назвали группу населения, которую стоит привить от COVID-19 первой 

Вечерняя Москва и ещё 1 26 минут назад
Определен порядок вакцинации населения от COVID-19
Фото: https://vm.ru
Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Университета Джорджа провели исследование, целью которого было определить, какую группу населения нужно вакцинировать от COVID-19 первой.
В результате специалисты пришли к выводу, что приоритет стоит отдать возрастной группе 50+.

— Первыми нужно прививать людей в возрасте 50–59 лет. Вторыми получить вакцину могли бы люди 60–69 лет. Если же они будут находиться на карантине, то их место должны занять представители возрастной группы 30–39 лет, — сказано в исследовании.

Отмечается, что для успеха кампании вакцинации важно учитывать и профессиональные риски заразиться коронавирусом: первыми стоит прививать представителей тех специальностей, среди которых инфекция наиболее распространена, сообщается на портале Medrxiv.
Ученые рекомендуют вакцинировать сотрудников скорой помощи и медицинских сестер, уровень заражения COVID-19 среди которых превышает 15 случаев на 100 тысяч человек, с 40 лет. Водители автобусов, школьные учителя и продавцы должны получить прививку с 50 лет, а среди административных сотрудников и работников финансового сектора необходимо прививать только тех, кто старше 60 или даже 70 лет.
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Общество , Американские ученые , COVID-19
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