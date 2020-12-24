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Памятник нововоронежской Аленке вернут изготовителю 

РИА Новости и ещё 2 13 минут назад
Памятник нововоронежской Аленке вернут изготовителю
Фото: "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Памятник нововоронежской Аленке, демонтированный спустя три дня после установки, вернут изготовителю, который выставит ее на аукцион, сообщила РИА Новости замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.
Судьба Аленки решалась в среду на заседании рабочей группы, куда входят представители администрации Нововоронежа, общественники, представители совета ветеранов. В итоге городскому совету ветеранов Нововоронежа, в чьей собственности находится арт-объект, рекомендовали выставить его на аукцион. Возвращение Аленки на прежнее место рабочая группа не поддержала.

"Сегодня состоялась встреча подрядчика и председателя совета ветеранов, на которой заключено дополнительное соглашение о расторжении договора на изготовление и установку Аленки. Получается, что городской совет ветеранов возвращает Аленку подрядчику, а подрядчик возвращает средства на расчетный счет совета ветеранов. Дальше уже подрядчик выходит на проведение открытого аукциона, принимает решение и организует все эти моменты", — сказала Тулинова.

По ее словам, Аленку вернут изготовителю после того, как тот вернет за нее деньги. Стоимость Аленки — один миллион рублей.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около миллиона рублей. В тот же день Аленку отправили на хранение. В социальных сетях нашлись недовольные демонтажом арт-объекта. На странице администрации Нововоронежа "ВКонтакте" появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.
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Общество , Светлана Тулинова , РИА Новости , Воронежская Область , Нововоронеж
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