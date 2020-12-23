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Москва

«Мисс Екатеринбург» выгнали из автобуса из-за неправильно надетой маски 

Вероника Полынина 8 минут назад
«Мисс Екатеринбург» выгнали из автобуса из-за неправильно надетой маски
Фото: Instagram
Обладательницу титула «Мисс Екатеринбург»-2016 модель Елизавету Аниховскую затравили в автобусе из-за спущенной на подбородок маски. Об этом девушка рассказала в «сторис» Instagram.
По словам Елизаветы, она несколько дней подряд чувствовала недомогание и во время поездки в автобусе ненадолго спустила маску из-за тошноты. Однако пассажиры обратили внимание водителя на ее действия, а тот в свою очередь вызвал полицию.
Девушку вывели из автобуса и стали оформлять протокол о несоблюдении ограничительных мер. При этом, по словам Елизаветы, один из правоохранителей предлагал ее отпустить, но другой настаивал на оформлении. Все это время автобус стоял на месте и ждал ее возвращения.
Через 20 минут, когда полицейские отпустили «мисс Екатеринбург», пассажиры накинулись на нее с криками. В результате модель покинула автобус в слезах.
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе пассажиры автобуса в Нижнем Новгороде силой выгнали из салона женщину, которая отказывалась надеть маску. Поначалу пассажиры пытались уговорить ее, а затем стали выталкивать из дверей на улицу.
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