«Мисс Екатеринбург» выгнали из автобуса из-за неправильно надетой маски 

Обладательницу титула «Мисс Екатеринбург »-2016 модель Елизавету Аниховскую затравили в автобусе из-за спущенной на подбородок маски. Об этом девушка рассказала в «сторис» Instagram

По словам Елизаветы, она несколько дней подряд чувствовала недомогание и во время поездки в автобусе ненадолго спустила маску из-за тошноты. Однако пассажиры обратили внимание водителя на ее действия, а тот в свою очередь вызвал полицию.

Девушку вывели из автобуса и стали оформлять протокол о несоблюдении ограничительных мер. При этом, по словам Елизаветы, один из правоохранителей предлагал ее отпустить, но другой настаивал на оформлении. Все это время автобус стоял на месте и ждал ее возвращения.

Через 20 минут, когда полицейские отпустили «мисс Екатеринбург», пассажиры накинулись на нее с криками. В результате модель покинула автобус в слезах.

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе пассажиры автобуса в Нижнем Новгороде силой выгнали из салона женщину, которая отказывалась надеть маску. Поначалу пассажиры пытались уговорить ее, а затем стали выталкивать из дверей на улицу.