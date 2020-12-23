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Скончалась пережившая теракт экс-директор школы в Беслане 

News.ru 1 час назад
Умерла пережившая теракт экс-директор школы в Беслане Лидия Цалиева
Фото: Reuters
В Беслане на 88-м году жизни умерла экс-директор школы № 1 Лидия Цалиева, которая оказалась в числе заложников во время теракта в сентябре 2004 года.
Цалиева получила травмы во время террористического акта, но ей удалось выжить, пишет Ossetia news. После освобождения школы от боевиков её выносили из здания на руках. В 2005 году по состоянию здоровья она оставила должность директора и вышла на пенсию.
Лидия Цалиева родилась в Грозном в семье выходцев из Северной Осетии. Вскоре семья переехала в Беслан, где девочка поступила в школу № 1. После получения образования Цалиева вернулась в школу в качестве преподавателя. В 1980 году она стала директором.
Террористы, приехавшие в Северную Осетию из соседней Ингушетии, захватили школу № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. Боевики в течение двух с половиной дней удерживали в здании школы более тысячи заложников, включая школьников и грудных детей. На третий день в помещениях учебного заведения сработали взрывные устройства, начался пожар. После первых взрывов спецназ ФСБ начал штурм здания. В результате теракта погибли 333 человека, не менее 783 получили ранения.
Как сообщал NEWS.ru, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отказался отмечать 3 сентября окончание Второй мировой войны, так как в этот день в регионе вспоминают жертв теракта в Беслане.
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Комментарии
Общество , Вячеслав Битаров , ФСБ , Беслан , Грозный , Республика Ингушетия , Республика Северная Осетия — Алания , Чеченская Республика
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