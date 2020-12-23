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Москва

В Петербурге рассказали о штрафах за нарушение ограничений 

RT на русском 1 час назад
Свыше 1,5 тыс. серьёзных нарушений ограничительных мер по коронавирусу было выявлено в Санкт-Петербурге. Об этом заявил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
«За период с 26 октября по сегодняшний день выявлено было около 1,5 тыс. злостных нарушителей, которые все были оштрафованы», — заявил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Ситов отметил, что в городе проверено более 50 тыс. мелких нарушений на предприятиях.
«Нужно отметить, что динамика нарушений значительно падает. Если вначале мы выявляли всех нарушений, и мелких, и крупных, около 30% от посещаемых объектов… то сейчас эта цифра упала до 13%», — сказал чиновник.
Ранее власти Петербурга рассказали о коечном фонде для пациентов с COVID-19.
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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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