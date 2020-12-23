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Россельхознадзор выявил опасный вирус в израильских семенах томатов 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Россельхознадзор выявил в семенах томатов из Израиля вирусы
Фото: © Sputnik
Россельхознадзор выявил в семенах томатов, которые ввозились в Россию из Израиля, вирус коричневой морщинистости плодов томата — опасного вирусного заболевания, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор обеспокоен выявлением в израильских семенах томатов опасного вирусного заболевания. Россельхознадзор выявил в семенах томатов, поставленных в Россию из Израиля компанией-экспортером Nirit Seeds Ltd, вирус коричневой морщинистости плодов томата… — объект, в отношении которого введена временная карантинная фитосанитарная мера", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим ее соответствие всем российским требованиям, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Израиля.
Россельхознадзор в начале декабря предложил службе защиты растений и инспекции министерства сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов Израиля в возможно короткий срок провести переговоры, чтобы обсудить ситуацию и вопрос о дальнейших поставках в Россию семенного материала из данного питомника.

"Однако на сегодняшний день ответ от израильской стороны не получен, в том числе и информация о принятых израильской стороной фитосанитарных мерах и результатах официального расследования по указанному факту", — указывает ведомство.

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Общество , Россельхознадзор , Минсельхоз , Израиль
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