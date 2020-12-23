Ситуация с коронавирусом не позволяет властям Петербурга ослабить ограничения

"Эпидемическая ситуация достаточно тяжелая, поэтому все решения будут приниматься исключительно на рекомендациях Роспотребнадзора и эпидемиологов. На первом месте всегда жизнь и здоровье наших жителей, на втором месте — экономика. Людям нужно зарабатывать, нужно получать зарплату, но нужно исходить исключительно из сохранности жизни. На данный момент оценка ситуации ведется каждый день, пока решение не принято. Как только будет возможность, оно будет мгновенно принято. Очевидно, пока такая возможность не возникает", — сказал Ситов.