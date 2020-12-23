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Москва

Власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом не позволяет ослабить ограничения 

ТАСС 1 час назад
Ситуация с коронавирусом не позволяет властям Петербурга ослабить ограничения
Фото: РИА Новости
Условия для ослабления ограничений, введенных в Санкт-Петербурге на период новогодних праздников, пока не сложились, сообщил в среду в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

"Эпидемическая ситуация достаточно тяжелая, поэтому все решения будут приниматься исключительно на рекомендациях Роспотребнадзора и эпидемиологов. На первом месте всегда жизнь и здоровье наших жителей, на втором месте — экономика. Людям нужно зарабатывать, нужно получать зарплату, но нужно исходить исключительно из сохранности жизни. На данный момент оценка ситуации ведется каждый день, пока решение не принято. Как только будет возможность, оно будет мгновенно принято. Очевидно, пока такая возможность не возникает", — сказал Ситов.

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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Роспотребнадзор , Санкт-Петербург
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