Роскачество рассказало об обмане производителей воды 

Производители бутилированной воды все чаще обманывают потребителей. К такому выводу пришло Роскачество по итогам масштабного исследования рынка питьевой воды в бутылках, сообщает « Прайм ».

Ведомство проверило 200 торговых марок и в 125 из них нашло нарушения — на упаковке содержалась маркировка о природном происхождении воды, в то время как подтвердить достоверность информации из маркировки в настоящее время невозможно.

Большая часть исследованного товара оказалась обработанной хлором водопроводной водой. При этом в 23 случаях на упаковке были изображены горы, леса и вершины, которые должны были указать потребителю на природное происхождение воды. В 13 наименованиях напрямую использовались товарные знаки, сообщающие о природном происхождении воды.

54 торговые марки минеральной лечебной и лечебно-столовой и 22 торговые марки минеральной воды содержали указание на группы минерализации. Однако производители этой воды не имели права наносить информацию о принадлежности к группам минерализации, поскольку товар был произведен без учета национального стандарта.

По итогам проверки руководитель Роскачества Максим Протасов предложил предусмотреть дополнительные требования к маркировке обработанной питьевой воды, а также ввести запрет на регистрацию товарных знаков, содержащих информацию о природном происхождении или географических объектах происхождения обработанной воды.

Также было предложено ввести требование об указании в маркировке источника воды идентично с перечнем Роснедр и сформировать банк данных характеристик гидрохимического состава воды по каждому природному источнику.