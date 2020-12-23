Роскачество рассказало об обмане производителей воды 

Производители бутилированной воды все чаще обманывают потребителей. К такому выводу пришло Роскачество по итогам масштабного исследования рынка питьевой воды в бутылках, сообщает «Прайм».
Ведомство проверило 200 торговых марок и в 125 из них нашло нарушения — на упаковке содержалась маркировка о природном происхождении воды, в то время как подтвердить достоверность информации из маркировки в настоящее время невозможно.
Большая часть исследованного товара оказалась обработанной хлором водопроводной водой. При этом в 23 случаях на упаковке были изображены горы, леса и вершины, которые должны были указать потребителю на природное происхождение воды. В 13 наименованиях напрямую использовались товарные знаки, сообщающие о природном происхождении воды.
54 торговые марки минеральной лечебной и лечебно-столовой и 22 торговые марки минеральной воды содержали указание на группы минерализации. Однако производители этой воды не имели права наносить информацию о принадлежности к группам минерализации, поскольку товар был произведен без учета национального стандарта.
По итогам проверки руководитель Роскачества Максим Протасов предложил предусмотреть дополнительные требования к маркировке обработанной питьевой воды, а также ввести запрет на регистрацию товарных знаков, содержащих информацию о природном происхождении или географических объектах происхождения обработанной воды.
Также было предложено ввести требование об указании в маркировке источника воды идентично с перечнем Роснедр и сформировать банк данных характеристик гидрохимического состава воды по каждому природному источнику.
Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты «Роскачества» исследовали 40 российских марок «Докторской» колбасы и признали лучшими девять из них: «Агрокомплекс», «Балахоновский мясокомбинат», «Мяснов», «Пит-Продукт», «Ромкор», «Снежана» и «Фамильные колбасы», колбасе «Окраина» и «Томаровский мясокомбинат».