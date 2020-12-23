Женщину спасли из заваленной мусором квартиры 

Санкт-Петербурге спасатели вызволили женщину из заваленной мусором квартиры.

Как сообщает «Пятый канал» , пенсионерка едва не погибла в собственной квартире, заживо погребенная под огромным слоем мусора.

Чтобы вызволить женщину из плена, спасателям пришлось около часа пробивать себе дорогу в мусорных завалах. При этом попасть в комнату, где находилась женщина, сотрудники МЧС смогли лишь через узкое отверстие под потолком.

Сейчас женщина находится в безопасности. Помощь медиков ей не понадобилась.

Как сообщал «Рамблер», в сентябре в Санкт-Петербурге полицейские и спасатели вскрыли квартиру после жалоб соседей на неприятный запах. Но они не смогли пройти дальше коридора — от пола до потолка квартира была завалена мусором. Через несколько дней разбора завалов им удалось найти трупы хозяев — мужчины и женщины. Как рассказали соседи, 70-летний мужчина был неходячий, 65-летняя жена ухаживала за ним самостоятельно.