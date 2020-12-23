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Москва

Женщину спасли из заваленной мусором квартиры 

Вероника Полынина 26 минут назад
В Санкт-Петербурге спасатели вызволили женщину из заваленной мусором квартиры.
Как сообщает «Пятый канал», пенсионерка едва не погибла в собственной квартире, заживо погребенная под огромным слоем мусора.
Чтобы вызволить женщину из плена, спасателям пришлось около часа пробивать себе дорогу в мусорных завалах. При этом попасть в комнату, где находилась женщина, сотрудники МЧС смогли лишь через узкое отверстие под потолком.
Сейчас женщина находится в безопасности. Помощь медиков ей не понадобилась.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре в Санкт-Петербурге полицейские и спасатели вскрыли квартиру после жалоб соседей на неприятный запах. Но они не смогли пройти дальше коридора — от пола до потолка квартира была завалена мусором. Через несколько дней разбора завалов им удалось найти трупы хозяев — мужчины и женщины. Как рассказали соседи, 70-летний мужчина был неходячий, 65-летняя жена ухаживала за ним самостоятельно.
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Общество , Видео , МЧС
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