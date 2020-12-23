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В Крыму развернут два антиковидных госпиталя Минобороны 

Парламентская газета 2 часа назад
В Крыму появятся два антиковидных госпиталя Минобороны
Фото: MOS.RU
Для лечения больных с коронавирусом в Ялте и Симферополе в ближайшие дни будут развёрнуты госпитали Минобороны. Об этом 23 декабря сообщил Президент России Владимир Путин.

«В ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развёрнуты два госпиталя Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией», — заявил он.

Ситуация с распространением COVID-19 на полуострове остаётся нестабильной с тенденцией роста числа заболевших, ранее отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. По её словам, в преддверии новогодних праздников в регионе могут ввести дополнительные ограничения.
За весь период пандемии в Крыму выявили около 22,5 тысячи заразившихся. Выздоровели почти 17 тысяч человек, умерли 444. Инфекция за минувшие сутки подтвердилась в Крыму у 353 человек.
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Общество , Владимир Путин , Министерство обороны , Роспотребнадзор , Республика Крым , Севастополь , Симферополь , Ялта
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