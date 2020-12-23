В Крыму появятся два антиковидных госпиталя Минобороны

Для лечения больных с коронавирусом в Ялте и Симферополе в ближайшие дни будут развёрнуты госпитали Минобороны . Об этом 23 декабря сообщил Президент России Владимир Путин

«В ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развёрнуты два госпиталя Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией», — заявил он.

Ситуация с распространением COVID-19 на полуострове остаётся нестабильной с тенденцией роста числа заболевших, ранее отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. По её словам, в преддверии новогодних праздников в регионе могут ввести дополнительные ограничения.

За весь период пандемии в Крыму выявили около 22,5 тысячи заразившихся. Выздоровели почти 17 тысяч человек, умерли 444. Инфекция за минувшие сутки подтвердилась в Крыму у 353 человек.