Шойгу наказал развернуть в Крыму госпитали для больных COVID-19

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по развертыванию двух госпиталей в Республике Крым.
Для реализации данной цели личный состав одного медицинского отряда специального назначения из Ростова-на-Дону будет переброшен в Симферополь самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России. Второй медотряд совершит марш из пункта постоянной дислокации в Севастополе в Ялту.
По прибытию в кратчайшие сроки будут развернуты медицинские учреждения для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталя будут оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.