Шойгу наказал развернуть в Крыму госпитали для больных COVID-19

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Для реализации данной цели личный состав одного медицинского отряда специального назначения из Ростова-на-Дону будет переброшен в Симферополь самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России . Второй медотряд совершит марш из пункта постоянной дислокации в Севастополе в Ялту.

По прибытию в кратчайшие сроки будут развернуты медицинские учреждения для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталя будут оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.