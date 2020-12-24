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Шойгу дал указания развернуть в Крыму два госпиталя для больных COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 3 5 минут назад
Шойгу наказал развернуть в Крыму госпитали для больных COVID-19
Фото: Минобороны РФ
В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по развертыванию двух госпиталей в Республике Крым.
Для реализации данной цели личный состав одного медицинского отряда специального назначения из Ростова-на-Дону будет переброшен в Симферополь самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России. Второй медотряд совершит марш из пункта постоянной дислокации в Севастополе в Ялту.
По прибытию в кратчайшие сроки будут развернуты медицинские учреждения для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталя будут оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.
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Общество , Армия , Политика , Крым наш , Сергей Шойгу , Сергей Аксенов , Владимир Путин , Министерство обороны , Республика Крым , Севастополь , Симферополь , Ялта
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