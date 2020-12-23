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Москва

Миро раскритиковала мужчин из популярных российских фильмов 

Вероника Полынина 11 минут назад
Миро раскритиковала мужчин из популярных российских фильмов
Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"
Блогер Лена Миро раскритиковала мужчин из популярных фильмов, которые любят демонстрировать на ТВ в период новогодних праздников.
В первую очередь, досталось Жене Лукашину и Ипполиту из картины Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».
По словам Миро, «Ирония судьбы» и другие советские фильмы «искалечили психику не одного поколения женщин, низведя нас до состояния половых ковриков и возведя мужиков на божничку».
Героиня «Иронии судьбы» Надя, по мнению Лены Миро, вынуждена выбирать между «нелюбимым занудой» Ипполитом и «чмошником Лукашиным».

«Мелкий хам и воодушевлённый дурак. Совершенно ненадёжный товарищ», — считает блогер.

Ипполит, по ее мнению, «тоже так себе вариант», однако в фильме Надю ставят перед выбором, потому что «без мужика она — хоть какого-то! — неполноценная женщина».
Героиня «Служебного романа», по словам Миро, — «крутая тетка, а подписывается на чмошника Новосельцева», который «некрасив, неуклюж, неопрятен, мелок и откровенно глуп».
В «Зимней вишне» у героини есть выбор из трех мужчин, однако все трое, как утверждает блогер, не выдерживают критики.

«Три мужика: все — **вно, но советский кинематограф, ненавидящий женщин, ставит ее перед незавидным выбором между тремя сортами **вна», — пишет Лена Миро.

Возмущение блогера вызвали также оскароносная картина «Москва слезам не верит» и «Осенний марафон».

«Вздохнула, и так мне что-то наших женщин — таких надежных, прекрасных и сильных — жаль стало: не свысока жаль, а изнутри. На таком **вне росли. Жаль, очень жаль», — резюмировала Миро.

Ранее, как писал «Рамблер», Лена Миро отреагировала на новость о свадьбе Ильи Авербуха с Елизаветой Арзамасовой. Блогер посоветовала 25-летней актрисе поскорее развестись с 47-летним хореографом и «полюбить себя».
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Комментарии
Общество , Илья Авербух , Лена Миро , Эльдар Рязанов
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