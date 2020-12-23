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Москва

Стала известна дата запуска новой версии госуслуг 

Русская Планета и ещё 1 20 минут назад
Новая версия портала госуслуг появится в марте 2021 года
Фото: plusworld.ru
Российские специалисты всерьез взялись за усовершенствование госуслуг. С новой версией справочно-информационного интернет-портала можно будет ознакомиться уже в марте следующего года.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, новая версия будет отличаться от старой тем, что она станет выносливее в технологическом плане. Эта необходимость связана с ростом пользователей на госуслугах. Если оставить портал в том виде, в котором он существует сейчас, велика вероятность «обвала».
В настоящее время на портале зарегистрировано 75,5 миллионов граждан, которым удалось оказать только в этом году свыше 175 миллионов услуг, что «на четверть больше, чем в прошлом году», — цитирует Чернышенко ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о том, как должны работать госуслуги в современном мире.
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Общество , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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