Новая версия портала госуслуг появится в марте 2021 года

Российские специалисты всерьез взялись за усовершенствование госуслуг. С новой версией справочно-информационного интернет-портала можно будет ознакомиться уже в марте следующего года.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, новая версия будет отличаться от старой тем, что она станет выносливее в технологическом плане. Эта необходимость связана с ростом пользователей на госуслугах. Если оставить портал в том виде, в котором он существует сейчас, велика вероятность «обвала».

В настоящее время на портале зарегистрировано 75,5 миллионов граждан, которым удалось оказать только в этом году свыше 175 миллионов услуг, что «на четверть больше, чем в прошлом году», — цитирует Чернышенко ТАСС