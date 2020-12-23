Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянин после корпоратива повторил сюжет «Иронии судьбы» 

News.ru 27 минут назад
Россиянин после корпоратива полностью повторил сюжет «Иронии судьбы»
Фото: kino-teatr.ru
Житель Кировской области Алексей Дубовцев практически полностью повторил сюжет новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». После корпоратива он перепутал города и вместо Кирова-Чепецка, где проживает, приехал в столицу региона город Киров.
Мужчина нашёл «свой» дом, поднялся на этаж и в течение часа пытался попасть в квартиру, которую принял за свою. Дверь не открывалась и Алексей несколько раз падал. На помощь нетрезвому россиянину пришла проживающая в этом доме женщина, но она тоже не смогла открыть дверь.
Тогда житель Кирово-Чепецка сдался и уснул на лестничной площадке возле лифта. Его разбудили полицейские, которых вызвали соседи. Стражи порядка объяснили мужчине, что он приехал в другой город. Россиянин долго не мог понять, что ошибся.
Telegram-канал Baza цитирует разговор полицейских с мужчиной:

—Вы сейчас в Кирове, не в Кирово-Чепецке.

— Ммм. Здорово..

Как писал NEWS.ru, 30-летний ревнивый москвич хотел забраться в квартиру любовника своей девушки, но перепутал и попал в жилище ничего не подозревающего 55-летнего мужчины. Ревнивец избил человека и только после нападения понял, что перепутал квартиры.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
News.ru: последние новости
Минздрав не будет набирать новых добровольцев для исследования «Спутника V» Минздрав не будет набирать новых добровольцев для исследования «Спутника V» Мальчика грозят забрать из семьи после его жалобы Путину Мальчика грозят забрать из семьи после его жалобы Путину Жена экс-губернатора Петербурга Полтавченко умерла от COVID-19 Жена экс-губернатора Петербурга Полтавченко умерла от COVID-19
Комментарии
Общество , Эльдар Рязанов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
00:25
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
Пожары
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
00:42
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
Происшествия
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
00:11
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
Общество
Приключения пьяного россиянина попали на видео
01:48
Приключения пьяного россиянина попали на видео
Общество
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
00:44
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
Пожары
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
00:21
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
В мире
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
00:27
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
Происшествия
Россиянка разбила утюгом «Гелендваген» и попала на видео
00:20
Россиянка разбила утюгом «Гелендваген» и попала на видео
Происшествия
Водители 1,5 тысячи фур в знак протеста сигналят в Британии
00:23
Водители 1,5 тысячи фур в знак протеста сигналят в Британии
В мире
Стюардесса сделала сальто назад в самолете и попала на видео
00:02
Стюардесса сделала сальто назад в самолете и попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение