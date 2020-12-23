Россиянин после корпоратива полностью повторил сюжет «Иронии судьбы»

Мужчина нашёл «свой» дом, поднялся на этаж и в течение часа пытался попасть в квартиру, которую принял за свою. Дверь не открывалась и Алексей несколько раз падал. На помощь нетрезвому россиянину пришла проживающая в этом доме женщина, но она тоже не смогла открыть дверь.

Тогда житель Кирово-Чепецка сдался и уснул на лестничной площадке возле лифта. Его разбудили полицейские, которых вызвали соседи. Стражи порядка объяснили мужчине, что он приехал в другой город. Россиянин долго не мог понять, что ошибся.

Telegram-канал Baza цитирует разговор полицейских с мужчиной:

—Вы сейчас в Кирове, не в Кирово-Чепецке.

— Ммм. Здорово..

Как писал NEWS.ru, 30-летний ревнивый москвич хотел забраться в квартиру любовника своей девушки, но перепутал и попал в жилище ничего не подозревающего 55-летнего мужчины. Ревнивец избил человека и только после нападения понял, что перепутал квартиры.