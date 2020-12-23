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Мисс Екатеринбург высадили из автобуса из-за снятой маски 

News.ru 1 час назад
Мисс Екатеринбург задержала полиция из-за снятой маски
Фото: elizaveta_anikhovskaya/instagram.com
Российскую модель Елизавету Аниховскую, которая в 2016 году получила звание «Мисс Екатеринбург», задержала полиция из-за снятой медицинской маски в автобусе.
Экс-королева красоты ехала на междугороднем автобусе Асбест — Екатеринбург. При этом она сняла маску, поскольку чувствовала себя нехорошо. По её словам, она сидела на заднем сиденье в полупустом автобусе, соблюдая социальную дистанцию.
Едва автобус выехал из города, как его остановила полиция для проверки. Девушка попыталась снова надеть маску, но это заметил страж порядка и пригласил её пройти в полицейскую машину для составления протокола, сообщает портал «Е1.РУ».
По информации издания, в служебном автомобиле полицейский начал заполнять документы и проверять, имеются ли у нарушительницы другие штрафы. Это всё заняло много времени, автобус её ждал, и она попросила отпустить её, чтобы ехать дальше.

Мужчина отказал: «Составим акт, будет штраф» — и предложил подписать протокол. Я отказалась, — сообщила Аниховская.

По словам бывшей королевы красоты, после оформления документов она решила забрать вещи из автобуса, чтобы не задерживать других пассажиров. При этом некоторые попутчики обругали девушку, поскольку посчитали, что она нарушила закон. Полиция отпустила её только спустя полчаса.
Как писал NEWS.ru, бывшая королева красоты Гватемалы Мириам Эстефани Гирон Луна сорвалась с семиметровой стены и разбилась насмерть на границе Мексики и США.
19-летняя Мириам, находившаяся на восьмом месяце беременности, вместе со своим супругом пыталась с помощью контрабандистов пробраться на территорию США. На границе мексиканского штата Чиуауа и американского Техаса путь им преградила стена, через которую надо было перелезть, и девушка не смогла это сделать. Муж бросился к ближайшему пограничному патрулю, девушку доставили в больницу, где она скончалась.
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