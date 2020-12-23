Детский омбудсмен приняла участие в акции «Елка желаний» 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приняла участие в акции "Елка желаний", она исполнит желания двух детей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Под Новый год мы все — и взрослые, и дети — ждем чудес, а еще можем совершать их сами. Пусть они будут совсем простые, но мы сами становимся счастливее, когда приносим кому-то радость, особенно если это дети", — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

В этом году детский омбудсмен исполнит желания 14-летнего Семена из Вологды, который мечтает о ноутбуке, и 4-летней Алсу из Рязанской области, она попросила в подарок велосипед.

В рамках акции "Елка желаний" исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф. "Елка желаний" — одна из активностей акции "Новый год в каждый дом", инициированной волонтерами "Мы вместе". На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране: подарить подарок, стать добровольцем — Дедом Морозом, принять участие в челлендже или флешмобе, купить продукты к новогоднему столу для пенсионеров.