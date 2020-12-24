В Петербурге заявили о стабилизации ситуации с СOVID-19 

Санкт-Петербурге отмечается снижение количества госпитализаций больных СOVID-19, что свидетельствует о стабилизации эпидемиологического процесса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

"График госпитализаций продолжает демонстрировать признаки стабилизации эпидемиологического процесса. На 24 декабря зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг 17 декабря. Значительно замедлился также рост недельной госпитализации. Прибавка госпитализированных за текущий семидневный интервал к предыдущему составила всего +0,5%", — говорится в материалах.

Отмечается, что стабилизация эпидемиологического процесса в Петербурге на текущей неделе обусловлена действием противоэпидемических ограничительных мер, введенных городским правительством, а также мерами по своевременной изоляции пациентов с выявленной инфекцией.

"Наметившаяся тенденция не носит устойчивого характера, и в случае несоблюдения гражданами масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и других противоэпидемических мер рост распространения инфекции может возобновиться с прежней интенсивностью", — отмечается в материалах.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3756 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 215 830 случаев заражения COVID-19. Скончались 7146 человек. Выздоровели 126 171 человек.