Путин поздравил энергетиков РФ и попал на видео 

22 декабря отмечается День энергетика. С профессиональным праздником всех специалистов поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин

"Поздравляю Вас и всех энергетиков страны с профессиональным праздником, с Днем энергетика! Он в этом году совпадает со 100-летием плана ГОЭЛРО. Мы с Вами еще, наверное, со школьной скамьи помним, что в Советском Союзе с особым вниманием относились к этому плану, отдавали должное значению плана электрификации Советского Союза, России", — заявил президент.

Впервые профессиональный праздник День энергетика был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне принятия плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов в 1920 году.