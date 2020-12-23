Видео массового нашествия диких лис в Москве 

Москве наблюдается массовое нашествие диких лис. Животные стали все чаще приходить в город. Одну из лис засняли на проспекте Вернадского, еще одну — на Ленинском проспекте, эти животные встречались людям в Строгино, в Филях, в Раменках. В Департамент природопользования поступили десятки обращений: люди либо боятся диких животных, либо, напротив, просят лисам помочь.

"Сейчас спрос на эту пушнину практически нулевой, соответственно, человек больше никакого особого воздействия на популяцию не оказывает. Лиса относится к тем видам животных, для которых характерны достаточно регулярные резкие увеличения численности, потом приходит, как правило, какая-нибудь болячка", — считают специалисты.