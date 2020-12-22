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Аксёнов назвал срок строительства опреснительной установки в Крыму 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Строительство опреснительной установки в Крыму начнется после Нового года
Фото: РИА Новости
Строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится в течение 14—16 месяцев, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Все решения приняты, по сути сейчас идёт проектирование… С 1 января приступят к практическим работам», — цитирует его в эфире телеканала «Крым 24» ТАСС.

По словам Аксёнова, строительство может занять от 14 до 16 месяцев.

«Плюс-минус два месяца разница, но коллеги говорят, что навалимся. Есть поручение президента, я думаю, что 14—15 месяцев это строительство будет», — добавил он.

Ранее власти Крыма заявили, что рассматривают возможность строительства опреснительных установок в Ялте, Керчи, Судаке и Феодосии.
Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал, что проблема водоснабжения Крыма будет решена.
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Общество , Сергей Аксенов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Керчь , Республика Крым , Судак , Феодосия , Ялта