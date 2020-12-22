Пахмутова и Добронравов заразились COVID-19 в элитной клинике 

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Близкая знакомая семьи рассказала агентству, что супруги госпитализированы в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. По словам собеседницы, и Пахмутова, и Добронравов чувствуют себя нормально.

По информации «Комсомольской правды», супруги заразились коронавирусом в элитной клинике в подмосковной Барвихе, где проходили обследование.

«Они заплатили за обследование 400 тысяч рублей. Это с учетом скидки в 60%», — отмечает издание.

Александре Пахмутовой 91 год. Она — автор более 400 песен, среди которых «Надежда», Беловежская пуща», «Мелодия», «Как молоды мы были», «Песня о тревожной молодости» и др.