Пахмутова и Добронравов заразились COVID-19 в элитной клинике 

Композитор Александра Пахмутова и ее муж, поэт-песенник Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом, сообщает «Интерфакс».
Близкая знакомая семьи рассказала агентству, что супруги госпитализированы в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. По словам собеседницы, и Пахмутова, и Добронравов чувствуют себя нормально.
По информации «Комсомольской правды», супруги заразились коронавирусом в элитной клинике в подмосковной Барвихе, где проходили обследование.
«Они заплатили за обследование 400 тысяч рублей. Это с учетом скидки в 60%», — отмечает издание.
Александре Пахмутовой 91 год. Она — автор более 400 песен, среди которых «Надежда», Беловежская пуща», «Мелодия», «Как молоды мы были», «Песня о тревожной молодости» и др.
Николаю Добронравову 92 года. Он является соавтором песен своей супруги. Кроме того, музыку на стихи Николая Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль Оглы, Сигизмунд Кац, Евгений Мартынов, Аркадий Островский, Муслим Магомаев, Михаил Чуев и др.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во вторник стало известно о госпитализации с коронавирусом народной артистки РФ Ирины Муравьевой. Она находится в больнице с 18 декабря, ее состояние оценивается как средне тяжелое.