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Власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем 

Ura.Ru 14 минут назад
Власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем
Фото: РИА Новости
Власти 40 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. Последним соответствующее распоряжение подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, однако распространяется указ не на всех.
В документе говорится, что «в целях эффективной организации служебного времени» работать в этот день не будут госслужащие. Вторым пунктом принять аналогичное решение рекомендовано руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления. Третий пункт: «Предложить руководителям организация всех форм собственности, расположенных на территории Республики Ингушетия, рассмотреть возможность предоставления выходного дня 31 декабря 2020 года для своих работников».
Ранее этот день был объявлен выходным в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в Крыму, Севастополе, Татарстане, Бурятии, Карелии, на Камчатке и Алтае, Ямало-Ненецкой и Ненецкой автономных округах, Волгоградской, Иркутской, Магаданской областях и многих других.
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