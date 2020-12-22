Власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем 

Власти 40 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. Последним соответствующее распоряжение подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, однако распространяется указ не на всех.

В документе говорится, что «в целях эффективной организации служебного времени» работать в этот день не будут госслужащие. Вторым пунктом принять аналогичное решение рекомендовано руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления. Третий пункт: «Предложить руководителям организация всех форм собственности, расположенных на территории Республики Ингушетия, рассмотреть возможность предоставления выходного дня 31 декабря 2020 года для своих работников».

Ранее этот день был объявлен выходным в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, в Крыму, Севастополе, Татарстане, Бурятии, Карелии, на Камчатке и Алтае, Ямало-Ненецкой и Ненецкой автономных округах, Волгоградской, Иркутской, Магаданской областях и многих других.