Главный врач коронавирусной больнице в Коммунарке Денис Проценко предупредил о предстоящей третьей волне коронавируса.
По словам Проценко, третью волну стоит ожидать весной.
В интервью «Российской газете» Проценко заявил, что все предыдущие эпидемии — испанка, азиатский грипп, свиной, птичий грипп протекали в три волны и так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.
Как сообщал «Рамблер», ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что COVID-19 спустя пять-семь лет будет больше передаваться, однако вызывать меньше осложнений. Он привел в пример новую мутацию коронавируса, обнаруженную в Великобритании. Этот вид вируса «контактнее на 70%», но данных о том, что заболевание протекает тяжелее, нет.