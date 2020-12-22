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Москва

Беглов рассказал об эпидситуации в Петербурге 

РИА Новости 1 час назад
Беглов назвал сложной эпидситуацию в Петербурге
Фото: РИА Новости
Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил текущую эпидемиологическую обстановку в городе как сложную, но контролируемую.

"На сегодняшний день ситуация остается сложной, но полностью контролируемой. Мы не видим таких больших сложных проблем, чтобы город остался с этим один на один", — сказал Беглов в видео, которое распространила пресс-служба администрации губернатора.

По его оценке, огромную роль в борьбе с пандемией играет федеральный центр, который обеспечивает не только стимулирующие выплаты медикам и приобретение лекарств, но и содействует поставкам необходимых городу лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

"Я обращался в правительство, получил там полную поддержку, поэтому я уверен, что наша система здравоохранения справится", — заключил губернатор Петербурга.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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