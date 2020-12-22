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Москва

Ирина Муравьева госпитализирована с коронавирусом 

Вероника Полынина 11 минут назад
Ирина Муравьева госпитализирована с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash.
71-летняя Муравьева находится в больнице с 18 декабря — сейчас ее состояние оценивается как средне тяжелое. У артистки диагностирована вирусная пневмония, ее тест на коронавирус дал положительный результат.
Звезда советского кинематографа почувствовала первые симптомы заболевания 10 декабря. Артистка жаловалась на озноб, температуру, головную боль и першение в горле. Состояние Муравьевой ухудшалось, и 18 декабря врачи приняли решение госпитализировать актрису.
Ирина Муравьева — народная артистка России, актриса Малого театра. Снималась в фильмах «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная», «Москва слезам не верит», «Артистка из Грибова», «Дуэнья», «Не родись красивой» и др.
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Общество , Ирина Муравьева
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