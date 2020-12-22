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Попова объяснила приостановку авиасообщения с Великобританией 

РИА Новости 48 минут назад
Попова объяснила приостановку авиасообщения с Великобританией
Фото: РИА НОВОСТИ
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией, чтобы минимизировать любые риски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Россия со вторника остановила авиасообщение с Великобританией на неделю.

"Вместе с тем, в интересах граждан оперативным штабом было принято решение вчера приостановить сообщение с Великобританией в рамках превентивных мер. И даже несмотря на то, что объем авиасообщений между государствами невелик, мы считаем необходимым минимизировать любые риски", — сказала Попова.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.
На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.
Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Анна Попова , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , ВОЗ , Роспотребнадзор , Великобритания
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