Попова объяснила приостановку авиасообщения с Великобританией 

Россия со вторника остановила авиасообщение с Великобританией на неделю.

"Вместе с тем, в интересах граждан оперативным штабом было принято решение вчера приостановить сообщение с Великобританией в рамках превентивных мер. И даже несмотря на то, что объем авиасообщений между государствами невелик, мы считаем необходимым минимизировать любые риски", — сказала Попова.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.

На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.

Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании Нидерландах . Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.