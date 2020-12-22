Более 40% россиян оказались в списках судебных приставов 

42,2% россиян по итогам 2020 года оказались в списках судебных приставов. Они не имеют возможности вовремя оплатить счета, им начисляют пени, и как следствие они оказываются в списках судебных приставов. Такие данные приводит "Ридус" ( ridus.ru ) со ссылкой на исследование аналитиков сервиса "Штрафы ГИБДД" и "Мои налоги".

Они отметили, что самый распространенный тип имущественного налога в России — традиционно транспортный. «Большинство респондентов платят транспортный налог — 75% опрошенных. Еще 62,4% платят имущественный, 44,8% — земельный. Выходит, что машина — самое доступное имущество, оно есть у большинства опрошенных. Меньше россиян владеют квартирами, комнатами, домами и земельными участками» — добавили аналитики сервиса.

Согласно сведениям сервиса, средняя сумма имущественных налогов россиян — до пяти тысяч рублей в год. Почти 60% респондентов эта сумма беспокоит. Однако лишь 25% опрошенных признались, что копят на налоги в течение года.

Сообщается, что среднему плательщику имущественных налогов от 35 лет. Мужчин и женщин среди налогоплательщиков почти поровну. Всего в данном опросе приняли участие 1000 пользователей.