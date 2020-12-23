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Москва

Попова заявила, что в РФ наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Стабилизация ситуации по коронавирусу и замедление роста заболеваемости наблюдается в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в среду.

"В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр", — сказала она.

Попова отметила, что ежесуточная заболеваемость коронавирусом в России в 3-4-5 раз ниже, чем в некоторых странах в настоящее время.
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При этом глава Роспотребнадзора отметила, что в ряде регионов РФ, где показатели ежесуточной заболеваемости коронавирусом высокие, необходимо принимать особые меры.

"У нас есть регионы, в которых самая ежесуточная заболеваемость, то есть средняя за неделю на один день в расчете на 100 тыс. населения, составляет от 2 до 3. Это, например, Краснодарский край, это Татарстан и другие регионы. И есть регионы, где заболеваемость выше 60, таких немного, но вместе с тем они есть, и там ситуация иная. Здесь нужно принимать особые специальные меры", — сказала она.

Попова сообщила, что коэффициент распространения коронавируса снизился в России до единицы, такой показатель зафиксирован уже в 77 субъектах.

"Показатель распространенности, коэффициент репродукции Rt — это значит, какое количество людей потенциально заражает 1 инфицированный до того момента, как он будет изолирован, вот этот показатель снизился до единицы. И сегодня он составляет единицу, то есть уже прекращается дальнейшее распространение, в 77 субъектах Российской Федерации. Это еще один шаг знак, что эпидемиологическая ситуация улучшается", — сказала Попова.

Она напомнила, что некоторое время назад такой показатель был всего лишь в 15-20 субъектах.
Она также сообщила, что результаты почти 99% тестов на коронавирус за последнюю неделю были выданы в срок.
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Общество , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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