Госдума запретила разглашать личные данные силовиков

Речь идет о поправках в закон «О госзащите судей, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов». В настоящее время личные данные, которые могут содержать информацию об имуществе, запрещено выдавать в том случае, если только существует угроза жизни и здоровью лица, чьи данные раскрываются. Парламентарии согласились с тотальным засекречиванием информации о силовиках и судьях.

В дополнение к принятым поправкам депутаты предложили запретить гражданам и организациям оглашать информацию, содержащуюся в запросах из правоохранительных органов. Предполагаемое нововведение будет касаться только случаев, когда проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Госдумы РФ обратили внимание на неподконтрольный оборот табачной продукции, который, по их мнению, угрожает экономическим интересам страны. Парламентарии приняли новый законопроект об ограничении объемов перевозимой табачной продукции. Было решено запретить транспортировку партий сигарет в количестве более 200 штук. Сигары и сигариллы в скором времени можно будет перевозить в количестве не более 50 штук, табак — не более 250 граммов. Если табачная продукция представлена в ассортименте, то общий ее вес не должен превышать 250 граммов.