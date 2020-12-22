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Москва

Силовики в России получили новые привилегии 

Павел Тиунов 1 час назад
Госдума запретила разглашать личные данные силовиков
Фото: ТАСС
Депутаты Государственной Думы РФ приняли законопроект, согласно которому будет запрещено выдавать личные данные силовиков и судей третьим лицам, сообщает ТАСС.
Речь идет о поправках в закон «О госзащите судей, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов». В настоящее время личные данные, которые могут содержать информацию об имуществе, запрещено выдавать в том случае, если только существует угроза жизни и здоровью лица, чьи данные раскрываются. Парламентарии согласились с тотальным засекречиванием информации о силовиках и судьях.
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Исключение составляют случаи, когда проводится расследование уголовного дела, антикоррупционная операция или «защищаемое лицо» само согласно на предоставление конфиденциальной информации. Под обновленную госзащиту попадают сотрудники ФСБ, Следственного комитета, судьи, прокуроры, представители органов внутренних дел, отдельные категории военных.
В дополнение к принятым поправкам депутаты предложили запретить гражданам и организациям оглашать информацию, содержащуюся в запросах из правоохранительных органов. Предполагаемое нововведение будет касаться только случаев, когда проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Госдумы РФ обратили внимание на неподконтрольный оборот табачной продукции, который, по их мнению, угрожает экономическим интересам страны. Парламентарии приняли новый законопроект об ограничении объемов перевозимой табачной продукции. Было решено запретить транспортировку партий сигарет в количестве более 200 штук. Сигары и сигариллы в скором времени можно будет перевозить в количестве не более 50 штук, табак — не более 250 граммов. Если табачная продукция представлена в ассортименте, то общий ее вес не должен превышать 250 граммов.
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Общество , Росгвардия , ФСБ , Госдума , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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